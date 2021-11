‘Musica leggerissima’ esce in Spagna. Ecco chi la canterà

I grandi successi si esportano, è vero, ma capita anche che qualcuno ne faccia una cover. Guardate i Måneskin, il cui brano più famoso in USA è proprio la cover di Beggin’ dei The Four Seasons.

Ma guardiamo anche Musica leggerissima, brano di Colapesce e Dimartino presentato all’ultimo Festival di Sanremo e che è diventato un successone. Beh, a distanza di pochi mesi il brano uscirà anche in Spagna col titolo Música ligera. A cantarlo una popstar spagnola conosciuta anche nel nostro paese, Ana Mena. Ecco il post con cui comunica l’uscita del brano su Instagram:



Ana Mena ha collaborato con Fred De Palma, Rocco Hunt, Federico Rossi. Questa è Una volta ancora, diventata 7 volte disco di platino:





La sua passione per Musica leggerissima era già nota: qualche mese fa la cantante aveva pubblicato un video in cui eseguiva una versione acustica. Qui: