‘Musica leggerissima’, ascolta il remix di Cerrone del pezzo di Colapesce e Dimartino

Mettiamola così: Musica leggerissima è il miglior pezzo italiano anni ’70 uscito nel 2021. Perché allora non affidarne il remix a un produttore (francese, ma figlio di un emigrato italiano) che nell’epoca della disco music ha venduto milioni di copie con pezzi come Love in C Minor e Supernature?

È quel che hanno fatto Colapesce e Dimartino che si sono regalati un remix firmato Cerrone per festeggiare il doppio platino di Musica leggerissima.

Se volete saperne di più, qui trovate la nostra più recente intervista a Cerrone e qui la nostra chiacchierata con Colapesce e Dimartino sulla canzone.

Dopo avere lanciato il podcast Big!, in estate Colapesce e Dimartino saranno in tour: il 9 luglio al Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG), il 10 all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 16 al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 26 alla Cavea Autorium Parco della Musica di Roma, il 31 al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR). La data più attesa è quella del 28 agosto al Teatro Antico di Taormina, già sold out. Il 3 settembre la coppia sarà a Prato e il 4 al No Sound Fest di Servigliano (FM).