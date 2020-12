Musica: il meglio del 2020 secondo Barack Obama

È tempo di classifiche di fine anno anche per l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che dopo aver condiviso con i suoi follower gli show televisivi e i film che più ha apprezzato quest’anno (c’era anche Martin Eden con Luca Marinelli), ha pubblicato ora la lista delle sue canzoni preferite del 2020.

Aiutato dalla figlia Sasha, Obama ha scelto 30 canzoni che lo hanno accompagnato negli ultimi 12 mesi. Dentro c’è Phoebe Bridgers con Kyoto, ma pure Savage Remix di Megan Thee Stallion e Beyoncé, passando per Mac Miller, Bad Bunny, Dua Lipa e Bruce Springsteen. Ecco la sua selezione:

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020