Muse, posticipati causa caldo gli orari del concerto di oggi a Roma

Oggi le temperature a Roma potrebbero superare i 41 gradi. I Muse hanno quindi comunicato con un messaggio sui social in inglese e in italiano di avere posticipato l’inizio del concerto di stasera allo Stadio Olimpico, con One OK Rock e Royal Blood in apertura.

«Un saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo di Roma martedì 18 luglio allo Stadio Olimpico. A causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l’orario delle esibizioni il più tardi possibile. Inoltre, saranno adottate misure supplementari all’interno e all’esterno dello stadio per proteggere i nostri fan».

«Vi raccomandiamo di arrivare non prima dell’apertura delle porte, di indossare una protezione solare adeguata (cappelli, creme solari, ecc.) e di rimanere sempre idratati. Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri e se siete preoccupati per il vostro benessere o per quello di qualcun altro, recatevi immediatamente in una delle postazioni mediche».

Ecco i nuovi orari:

Apertura prato ore 17.00

Apertura tribune 18.00

One OK Rock 19.15

Royal Blood 20.15

Muse 21.45

La seconda data dei Muse negli stadi italiani sarà sabato 22 luglio a San Siro, Milano.