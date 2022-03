Muse, il nuovo album è ‘Will of the People’

Il nuovo album dei Muse si intitola Will of the People e uscirà quest’estate. L’annuncio arriva due mesi dopo l’uscita dell’inedito Won’t Stand Down, che sarà nel disco insieme al nuovo singolo Compliance, uscito oggi insieme a un video diretto da Jeremi Durand e ispirato al film Looper. Potete vederlo qui sotto.

Will of the People sarà un disco politico, influenzato dalla «crescente incertezza e instabilità nel mondo», come ha spiegato il frontman Matt Bellamy. «La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale hanno influenzato l’album».

«È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l’impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati», continua Bellamy. «Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo».

Ma come suonerà? Il comunicato di presentazione del progetto parla di glam-rock distopico (nella title track), elettronica nostalgica (in Verona) e riff industrial (Kill or Be Killed). Per quanto riguarda Compliance, invece, Bellamy la definisce una canzone «sulla sottomissione a regole autoritarie e a rassicuranti falsità per essere accettati in un gruppo. Le gang, i governi, i demagoghi, gli algoritmi dei social media e le religioni ci seducono nei momenti di vulnerabilità, creando regole arbitrarie e idee distorte a cui conformarci».

Will of the People uscirà il 26 agosto per Warner Records. I Muse lo suoneranno anche in Italia, a Firenze Rocks, il 17 giugno. Qui sotto trovate copertina e tracklist del disco.

Will of the People

1. Will Of The People

2. Compliance

3. Liberation

4. Won’t Stand Down

5. Ghosts (How Can I Move On)

6. You Make Me Feel Like It’s Halloween

7. Kill Or Be Killed

8. Verona

9. Euphoria

10. We Are Fucking Fucked