Muse, annunciati i concerti italiani con il nuovo singolo ‘Pressure’

Con un video che sembra preso direttamente da Ritorno al Futuro, i Muse hanno lanciato il nuovo singolo Pressure, ultimo estratto dall’album Simulation Theory, in uscita il prossimo 9 novembre.

Il brano segue l’uscita di The Dark Side, Something Human, Thought Contagion e Dig Down , e con un sound incentrato sulla chitarra di Matthew Bellamy segna un ritorno dei Muse a un rock lontano dai synth che avevano contraddistinto i precedenti lavori.

Ma le sorprese non finiscono qui dato che è di pochi minuti fa l’annuncio delle due date italiane dei Muse, previste a Milano e Roma in data ancora da definire, dato che ulteriori dettagli non sono ancora stati diffusi.