Mumford & Sons, il singolo ‘Guiding Light’ annuncia l’album ‘Delta’

S’intitola Guiding Light, il singolo uscito oggi con cui i Mumford & Sons annunciano l’arrivo del nuovo album Delta, in uscita prevista per il prossimo 16 novembre. Il disco, il quarto in studio della band, è stato registrato ai Church Studios di Londra insieme al produttore Paul Epworth.

Presentando il nuovo lavoro durante la trasmissione radiofonica Hottest Record, Marcus Mumford ha definito Delta“un disco pieno di colori e sfumature diverse” mentre, parlando di Guiding Light ha detto: «Questo brano era la nostra bestia nera, è stato molto difficile da arrangiare e registrare. È stato un duro lavoro. L’abbiamo arrangiato in molti modi diversi e tutto ciò ha richiesto del tempo. Avevamo scritto questa canzone circa un anno fa, ma ci è voluto molto tempo per darle la forma che ha ora, siamo soddisfatti di com’è venuta».

Il disco, ancora in fase di lavorazione, segnerà inoltre i dieci anni della band e sarà incentrato sulle esperienze condivise dai quattro Mumford durante i tantissimi tour che hanno costellato la loro carriera. Delta, infatti, racconterà della crescita della band con toni intimi, sia per quanto riguarda i testi che la musica.

Come raccontato dalla band, il suono sarà un ritorno agli strumenti acustici messi da parte per Wilder Mind, il loro ultimo lavoro, targato 2015. Fra poche settimane, inoltre, è atteso l’annuncio di un tour di 60 date che, speriamo, porti i Mumford & Sons ancora in Italia.