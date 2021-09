MTV Video Music Awards 2021: tutto quello che c’è da sapere

Questa sera, trasmessi in diretta dal Barclays Center di New York, si terranno gli MTV Video Music Awards 2021. In Italia si potranno vedere su MTV (Sky, canale 131) e su MTV Music (Sky, canali 132 e 704) a partire dalle 00.30 con il pre-show e dalle 2 di notte con lo show vero e proprio. Mentre lunedì sera, alle 21, verranno ritrasmessi in differita con i sottotitoli in italiano.

La line-up di quest’anno comprendere grandi ritorni come quelli di Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Twenty One Pilots, Foo Fighters, Ed Sheeran e Normani, insieme a esordi come quelli di Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly e Chlöe.

L’artista con più candidature è Justin Bieber, che ne ha 7 comprese le più ambite: Video of the Year, Artist of the Year e Best Pop. Insieme a lui, i più candidati sono Megan Thee Stallion, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X e Dua Lipa.

A presentare lo show sarà Doja Cat. Durante l’edizione verrà assegnato l’MTV VMAs Global Icon Award, un premio alla carriera per musicisti e band, che quest’anno andrà ai Foo Fighters.