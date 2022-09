MTV ha aggiornato il video dell’esibizione censurata dei Måneskin ai VMAs 2022

MTV ha aggiornato il video censurato della performance dei Måneskin agli MTV VMAs 2022 (vedi sotto).

Com’è noto, durante l’esecuzione di Supermodel la regia del network era intervenuta censurando le parti in cui si vedeva Victoria. Motivo: a causa di un inconveniente al vestito, un capezzolo della bassista era venuto allo scoperto (l’altro era coperto da una stella). MTV aveva così montanto l’esecuzione alternando il video di quello che effettivamente era accaduto sul palco con fotogrammi della sala semivuota scelti per sostituire i momenti in cui appariva la musicista.

MTV ha sostituito quella versione con una nuova. Victoria è finalmente reintegrata, ma il capezzolo oggetto del crimine è sfocato (a differenza del sedere di Damiano):

E anche per questa volta, niente #FreeTheNipple: