MTV EMA: tutti gli artisti presenti e come seguire l’evento

Ci siamo: dopo l’edizione dell’anno scorso, andata in onda senza pubblico e con le esibizioni che arrivavano da ogni parte del mondo, tornano in presenza anche gli MTV EMA, da Budapest.

Sul palco le esibizioni di Imagine Dragons, Ed Sheeran, Måneskin, Maluma, YUNGBLUD, Kim Petras, Griff, girl in red, e della presentatrice dello show Saweetie.

A consegnare gli ambiti award invece la pop star internazionale Rita Ora, la super modella Winnie Harlow, il produttore e musicista Ryan Tedder dei OneRepublic, la superstar del WWE Drew McIntyre, il cantautore Olly Alexander (Years & Years), il DJ e produttore Joel Corry e la cantante brasiliana Manu Gavassi. Tutte le info sul sito ufficiale.

In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW) andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta. Mentre su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) sarà in onda dalle 23.20.