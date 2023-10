MTV EMA 2023, stop allo show a Parigi a causa del conflitto in Medio Oriente

“Data l’imprevedibilità di quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA 2023”. Lo si legge in una nota degli organizzatori di quest’edizione, che avrebbe dovuto tenersi il 5 novembre a Parigi. La motivazione dell’annullamento della cerimonia è “un’estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli della terra per permettere allo show di prendere vita”.

La nota continua: “Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica mondiale. Osservando il continuo svolgersi dei eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non ci sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è invece un momento di lutto. Le votazioni continuano e gli artisti vincitori riceveranno i loro premi. Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli MTV EMA nel novembre del 2024”.

La premiazione in programma era ricca di ospiti ed esibizioni, fra cui David Guetta, The Kid Laroi, Sabrina Carpenter e Jung Kook dei Bts. L’artista più nominata è Taylor Swift, con sette candidature. Olivia Rodrigo e SZA ne hanno sei, Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj e i Måneskin ne hanno quattro (qui la lista completa). Oltre che in Best Italian Act (con Annalisa, Lazza, Kolors ed Elodie), la band romana è presente anche nella categoria Best Rock al fianco di Arctic Monkeys, Foo Fighters, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Killers; in Best Live, dove ci sono le protagoniste dei tour più acclamati dell’anno Beyoncé e Taylor Swift; in Best Group dove compaiono anche Aespa, Flo, Jonas Brothers, New Jeans, One Republic, Seventeen e Tomorrow X Together.