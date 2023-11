MTV EMA 2023: i Måneskin vincono ‘Best Rock’ e ‘Best Italian Act’

Sono stati degli MTV EMA senza cerimonia: lo avevano spiegato poche settimane fa gli organizzatori. «Osservando gli eventi devastanti a Israele e a Gaza, questo non ci sembra il momento adatto per una celebrazione globale», si leggeva in una nota. Ieri sera però, anche senza premiazione in presenza, gli MTV EMA hanno annunciato i vincitori. Due premi per i Måneskin, che erano candidati in quattro categorie. Si sono portati a casa il Best Rock e il Best Italian Act.

La band romana aveva vinto nella categoria Best Rock anche agli scorsi Video Music Awards, a settembre. Tra gli altri vincitori Taylor Swift, che vince come Best Artist, Billie Eilish, che ha vinto nella categoria Best Pop, la Best Song è invece – Seven di Jung Kook Featuring Latto.

L’elenco completo dei vincitori:

Best Afrobeats: Rema

Best Alternative: Lana Del Rey

Best Artist: Taylor Swift

Best Collaboration: KAROL G and Shakira – “TQG”

Best Electronic: David Guetta

Best Hip Hop: Nicki Minaj

Best K-Pop: Jung Kook

Best Latin: Anitta

Best Live: Taylor Swift

Best New: Peso Pluma

Best Pop: Billie Eilish

Best Push: Tomorrow X Together

Best R&B: Chris Brown

Best Rock: Maneskin

Best Song: Jung Kook Featuring Latto – “Seven”

Best Video: Taylor Swift – “Anti-Hero”

FULL LIST OF 2023 MTV EMA BEST LOCAL ACT AWARDS

Best African Act: Diamond Platnumz

Best Asia Act: BE:FIRST

Best Australian Act: Kylie Minogue

Best Brasilian Act: Matue

Best Canadian Act: Shania Twain

Best Caribbean Act:Young Miko

Best Dutch Act: FLEMMING

Best French Act: Bigflo & Oli

Best German Act: Kontra K

Best Hungarian Act: ajsa luna

Best India Act: Tsumyoki

Best Italian Act: Måneskin

Best Lat Am North Act: Kenia OS

Best Lat Am Central Act: Feid

Best Lat Am South Act: Lali

Best New Zealand Act: SIX60

Best Nordic Act: Käärijä

Best Polish Act: Doda

Best Portuguese Act: Bispo

Best Spanish Act: Samantha Hudson

Best Swiss Act: Gjon’s Tears

Best UK & Ireland Act: Tom Grennan

Best US Act: Nicki Minaj