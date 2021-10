MTV EMA 2021, ecco i candidati per il Best Italian Act

MTV ha annunciato oggi le nomination per gli EMA 2021, tra cui quelle per il Best Italian Act. Si tratta di cinque artisti, un mix tra rap vecchia scuola, giovani dei talent e una band: Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi e Aka7even, quest’ultimo scelto dai fan dopo un voto via Instagram e sul sito ufficiale di MTV Italia.

La cerimonia sarà domenica 14 novembre, in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Nelle altre categorie, l’artista con più nomination è Justin Bieber, che ne ha raccolte otto tra cui Best Artist, Best Song (sia con Peaches che con STAY), Best Pop, Best Video (sempre per Peaches), Best Collaboration e Biggest Fan. Dopo di lui ci sono Doja Cat e Lil Nas X, rispettivamente con sei nomination ciascuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MTV EMA (@mtvema)

Il vincitore di ogni categoria verrà scelto dai fan, con un voto che resterà aperto sul sito degli EMA fino al 10 novembre. La cerimonia verrà trasmessa anche in Italia, su MTV, MTV Music e in streaming su NOW e VH1.