MTV EMA 2019, Mahmood vince il ‘Best Italian Act’

Il 2019 sarà un anno che Mahmood difficilmente potrà dimenticare: dopo Sanremo, il secondo posto all’Eurovision e il tour europeo, è lui a vincere il ‘Best Italian Act’ agli MTV EMA, battendo così la concorrenza di Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo.

Il premio è stato vinto, negli anni scorsi, da Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Subsonica e molti altri.

Lo show e tutte le altre premiazioni saranno in diretta stasera, da Siviglia, a partire dalle ore 20. Per vedere gli MTV EMA basta sintonizzarsi su MTV (su Sky canale 130) e o seguire la diretta streaming su NOW TV.