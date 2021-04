Motta: il nuovo singolo è ‘E poi finisco per amarti’

A due anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Dov’è l’Italia, Motta è tornato con un nuovo singolo, E poi finisco per amarti. Un brano uscito stanotte e che è l’anticipo di quello che sarà il nuovo lavoro in studio del cantautore. Il brano racconta senza troppi fronzoli le difficoltà che si incontrano in una storia d’amore. Tanto poi si aggiusta tutto:



Oggi è il giorno sbagliato

E se tornassi indietro ci proverei di nuovo anche se

Non son riuscito mai a cambiare niente

Figuriamoci cambiare me

Ma poi finisco per amarti

E poi finisco per odiarti

E poi finisco per amarti



Annunciata pochi giorni fa su Instagram, E poi finisco per amarti ci da un anticipo di quella che sarà la nuova fase del cantautore pisano, che dovrebbe pubblicare nei prossimi mesi il suo terzo album. Partiamo da questo brano, da un utilizzo inedito della voce a raccontare però quello che gli riesce meglio: i sentimenti.

Potete ascoltare il brano qui: