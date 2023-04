Motta e Emma Nolde si raccontano a Manuel Agnelli

Tre generazioni a confronto tra musica, esperienze e prospettive future. Tutto questo si è svolto durante la seconda puntata di Basement Café by Lavazza – Germi Session, il format prodotto da Rolling Stone e Lavazza che ha avuto protagonisti la giovane cantautrice Emma Nolde (Gen Z) e uno degli artisti Millennials più rappresentativi come Motta (Gen Y), accompagnati dal padrone di casa Manuel Agnelli (Gen X) in un dialogo serrato e rivelatore su passato, presente e futuro della musica e della società che hanno vissuto e interpretato attraverso le loro canzoni.

All’interno di Germi, il locale fondato nel 2019 dal frontman degli Afterhours, insieme a Rodrigo D’Erasmo, Francesca Risi e Gianluca Segale nella zona dei Navigli a Milano – luogo di contaminazione artistica e umana – hanno dato vita a un a discussione che è partita dal loro personale rapporto con le generazioni precedenti, si è sviluppata sull’analisi di quelle che li hanno formati e si è dipanata attraverso prospettive possibili o auspicabili, sia in ambito culturale che collettivo. In questo modo sono emerse tre visioni che, nonostante diversi punti di partenza, si sono ritrovate nella voglia di imparare dagli errori per ricavarne una nuova consapevolezza.

Dal rifiuto di chi è venuto prima, che però aveva lasciato degli insegnamenti a chi è arrivato in seguito, come nel caso di Manuel Agnelli; oppure nella fase di passaggio nella quale sono mancati i maestri e si è pensato di poter bastare a sé stessi, come ha spiegato Motta; fino a chi vive il tempo presente alla continua ricerca di appagare aspettative irraggiungibili e in continuo mutamento, come ha sottolineato Emma Nolde. Tre mondi, apparentemente inconciliabili, che invece hanno trovato proprio nell’espressione artistica una chiave di lettura comune: il provarci, sempre, nonostante tutto.

Dopo la prima puntata con ospiti i Verdena, che hanno raccontato il loro particolare processo creativo e come cercano di conciliarlo con il mercato, la terza è in programma il 27 aprile e avrà per protagonisti Brunori Sas e Joan Thiele. Con loro Manuel Agnelli esplorerà il concetto di esigenza artistica, come nasce e come cambia in base alla propria natura, il rapporto che ha un musicista con le parole, di quanto influiscono oggi i social e com’è cambiata la loro approccio dopo la pandemia.

