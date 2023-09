Motta annuncia ‘La musica è finita’, il nuovo disco in uscita il 27 ottobre

«Ogni fine è un inizio». «Ci vuole un tempo, un tempo per stare veramente in silenzio e stare in silenzio non vuol dire non scrivere le canzoni» ha raccontato Motta presentando il suo nuovo disco: «adesso questo silenzio è finito».

Il nuovo progetto in studio del cantautore si chiama La musica è finita, è stato prodotto da Motta insieme a Tommaso Colliva e sarà disponibile dal 27 ottobre.

«È frutto di un lavoro di ore, mesi e anni di studio, da solo e insieme a un sacco di amici e professionisti pazzeschi» – racconta Motta – «Non ci si abitua mai all’emozione di annunciare un album, sarà che ci metto sempre un sacco di tempo per farli e anche questa volta ce l’ho davvero messa tutta. Ma ci sarà tempo per spiegarvi. Intanto venite a ballare su questo fuoco insieme a me».

Dopo la pubblicazione del brano che dà il nome al disco, che ci ha raccontato qui, il 29 uscirà un altro brano, Per non pensarci più.

L’artwork della cover dell’album è a cura di Pepsy Romanoff:

Queste invece le date in programma del tour nei club:

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion