Motörhead, in arrivo un box set per i 40 anni di ‘Ace of Spades’

Per festeggiare i 40 anni dell’album pubblicato l’8 novembre 1980, i Motörhead pubblicheranno un box set celebrativo di Ace of Spades. L’album più celebre della band di Lemmy uscirà il 30 ottobre in un’edizione deluxe a tiratura limitata (2 CD e 3 LP) con l’aggiunta di un live inedito tratto dal dal tour Ace Up Your Sleeve. Per l’occasione, è stata diffusa una versione della title track registrata dal vivo a Belfast nel 1981.

Oltre al live, un’edizione ancora più ricca in formato box set conterrà A Fistful Of Instrumentals (un EP a 10” inedito contenente tracce strumentali del 1980); il doppio album con lati B e rarità The Good, The Broke & The Ugly; la compilation formato DVD Ace On Your Screens con apparizioni in TV del 1980-81, un concerto del 1981 e un mix in formato 5.1 dell’album; il libro di 40 pagine The Ace Of Spades Story; il tour book Ace Up Your Sleeve; il fumetto Motörhead Rock Commando; gadget come 5 dadi da poker e una riproduzione del 7” versione olandese con la strumentale di Ace Of Spades sul lato B.