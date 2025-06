Morten Harket degli A-ha ha il Parkinson

Morten Harket, cantante degli A-ha, ha la malattia di Parkinson. Lo ha detto oggi in un articolo apparso sul sito del gruppo firmato dal biografo della band Jan Omdahl. «Non ho alcun problema ad accettare la diagnosi», dice Harket. «Col tempo ho fatto mio l’atteggiamento di mio padre 94enne verso il modo in cui il corpo si arrende gradualmente: “Uso le parti che ancora funzionano”».

Fino a oggi poche persone sapevano della cosa. «Una parte di me voleva rivelarlo», dice il cantante, 65 anni. «Come ho detto, accettare la diagnosi non è stato un problema. Mi ha trattenuto il bisogno della pace e della tranquillità necessarie per lavorare. Faccio del mio meglio per evitare il declino di tutto il corpo. È un equilibrio non facile da mantenere tra i farmaci da prendere e gli effetti collaterali da gestire. Ci sono tante cose da valutare quando si cerca di emulare il modo magistrale in cui il corpo gestisce ogni movimento, i rapporti sociali o anche solo la vita quotidiana».

Oltre ad assumere farmaci, Harket si è sottoposto a giugno 2024 a un intervento neurochirurgico presso la Mayo Clinic negli Stati Uniti che ha migliorato in modo significativo i sintomi. Nel corso dell’operazione gli sono stati impiantati degli elettrodi nel lato sinistro del cervello. Sono collegati a un neurostimolatore che, posizionato sotto la pelle del petto, invia impulsi elettrici al cervello, una tecnica chiamata Stimolazione Cerebrale Profonda. A dicembre 2024 ha subito un intervento analogo sul lato destro del cervello, anch’esso riuscito.

Uno dei problemi, spiega Harket, riguarda la voce, «che è uno dei tanti motivi di incertezza riguardo al mio futuro» nel campo della musica. «Non so se sono in grado di cantare. Non ho voglia di farlo e questo è un segnale». Non si aspetta di riuscire ad avere un controllo completo della voce. «Oggi è fuori discussione, non so se in futuro riuscirò a farcela». Non sa quindi che cosa farà delle canzoni che ha scritto negli ultimi anni. «Credo che i testi riflettano un aspetto diverso di me. Non sono sicuro di riuscire a finirle e pubblicarle, lo dirà il tempo. Mi piace però l’idea di buttarmi, come paziente di Parkinson e come artista, in qualcosa di completamente fuori dagli schemi».

Ai fan dice: «Non preoccupatevi per me» e «dedicate le vostre energie e i vostri sforzi ad affrontare problemi reali e sappiate che c’è chi mi cura».