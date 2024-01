Morrissey: «Vogliono cancellarmi dalla storia della band»

Morrissey torna a far discutere e lo fa dal suo blog, Morrisey Central. Stavolta sul sito è apparso un comunicato in cui afferma che c’è «un evidente tentativo dei media per eliminarlo dall’essere l’essenza centrale degli Smiths».

Il titolo del post è Cancel Culture Begins at Home, e in poche frasi Moz parla dei siti di notizie che lo avrebbero estromesso dalla storia del gruppo: «Diversi siti ora affermano che l’incontro iniziale alla Rough Trade Records fu con ‘Johnny Marr e Andy Rourke’, anche se Andy non era nemmeno un membro impegnato della band in quel momento», ha scritto Morrissey. «L’incontro, ovviamente, era con Morrissey e Marr. Anche Geoff Travis ora ha improvvisamente deciso che ‘non riesce a ricordare chi era con Johnny’, anche se mi guardò dritto negli occhi proprio quel giorno e disse “ci piacerebbe pubblicare Hand In Glove immediatamente” e lui poi, cosa ancora più importante, mi ha detto che il suo nome era Geoff con la G, non Jeff con la J».

Qualcuno vuole eliminarlo dal racconto? Così è convinto il musicista, e non è la prima volta che l’ex frontman fa uscite del genere. «Lotterò fino all’ultimo respiro affinché venga riconosciuto il mio ruolo», scrive.