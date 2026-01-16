Morrissey, Tony Iommi, Chris Martin, Gary Barlow, le droghe: Robbie Williams ha pubblicato ‘Britpop’

Una canzone dedicata a Morrissey (“Sono un po’ come te, ma valgo molto meno”), un pezzo di apertura già noto con Tony Iommi dei Black Sabbath e una confessione: “Va tutto bene finché le droghe non smettono di funzionare”.

Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa Britpop. Il disco era previsto inzialmente a settembre, è poi slittato a ottobre e di nuovo rimandato per non sovrapporre l’uscita a quella di The Life of a Showgirl di Taylor Swift, che ha catalizzato attenzione e ascolti. La data di uscita prevista era il 6 febbraio e invece Williams l’ha pubblicato stanotte.

Il motivo? È probabilmente una buona settimana per fare uscire un album nel Regno Unito e sperare di andare al numero uno della classifica come vorrebbe Williams per battere il record dei Beatles. Se ci riuscisse, sarebbe il sedicesimo della carriera.

Sono due i feat in pezzi già pubblicati: Iommi in Rocket (“What a time to be alive”, canta Williams) e il duo messicano Jesse & Joy in Human, una sorta di visione di un futuro disumanizzato in cui appare Chris Martin dei Coldplay a chitarre, tastiere e synth. C’è una dedica al cantante degli Smiths e alla sua capacità di esprimere i sentimenti di Williams (“Sono un po’ come te, ma valgo molto meno”). Il pezzo è titolato Morrissey ed è scritto dal cantante con Gary Barlow.

Morrissey

Tra gli autori di Cocky (“Tu puoi parlare con Gesù, io posso parlare con Dio”) appare Gaz Coombes dei Supergrass. It’s Ok Until the Drugs Stop Working è una canzone scritta il giorno dopo, quando il posacenere è pieno, sei paranoico e solo, e l’effetto delle droghe cala. “What a time to be alive”, canta di nuovo Williams nell’ultimo pezzo Pocket Rocket.

«Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995», ha detto Williams in un comunicato stampa. «Era l’apice del Brit pop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di Brit e sicuramente anche un po’ di pop».

Il tour di Britpop passerà dall’Italia: Williams si esibirà il 13 giugno a Firenze Rocks.