Morrissey ha riacquistato i diritti di due album da Capitol Records: «Pochi ne sarebbero usciti vivi»

«È stata una guerra lunga, difficile, sanguinosa. Pochi ne sarebbero usciti vivi, e io… be’, non faccio eccezione». Eppure, l’ex voce degli Smiths è ancora ‘live and kickin’, ed è (forse) arrivato alla conclusione del lungo addio che lo ha visto separarsi senza lieto fine dalla sua ex etichetta discografica, Capitol Records.

I fatti risalgono al 2023, quando Capitol si rifiutò di pubblicare, come da contratto, il nuovo album di Morrissey, Bonfire of Teenagers, completato e la cui uscita era prevista per il febbraio dell’anno scorso. Il sodalizio con l’etichetta durava da appena un anno. Riguardo alla vicenda, Morrissey aveva dichiarato che Capitol avrebbe rinunciato ai diritti di pubblicazione dell’album, arrivando poi a dire che la decisione di metterlo sotto contratto fosse parte di un elaborato schema per arrivare, infine, a sabotarlo.

E ieri, una nota pubblicata sul blog ufficiale di Morrissey, Morrissey Central, ha annunciato che «Morrissey ha saldato la penale d’uscita a Capitol Records, ritornando in possesso dei diritti per Worldpeace Is None Of Your Business [pubblicato nel 2014 da Capitol e Harvest, ndr] e Bonfire of Teenagers». Il breve comunicato si conclude sottolineando come al momento l’ex Smiths non sia impegnato da contratti con alcuna casa discografica.