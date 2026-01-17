Morrissey ha cancellato il 19% delle date previste del tour 2026

I fan di Morrissey sanno bene che comprare un biglietto per un suo concerto è sempre un azzardo. Può essere la serata più bella della tua vita, oppure puoi ritrovarti con un rimborso — da mesi a poche ore prima che Moz salga sul palco. Siamo solo a due settimane dall’inizio del 2026, a meno di due settimane dall’uscita del nuovo album di Morrissey, Make‑Up Is a Lie, e l’artista ha già cancellato il 19,05% dei concerti annunciati quest’anno.

Make-Up Is a Lie, che contiene 11 brani originali e una cover di Amazona dei Roxy Music, uscirà il 6 marzo. La title track, che Morrissey ha eseguito dal vivo finora due volte, è già disponibile in streaming.

Dei 21 concerti annunciati da Morrissey tra Nord America, Caraibi ed Europa, uno è stato rinviato (a Rancho Mirage, in California) e quattro sono stati cancellati: San Diego, St. Louis, Repubblica Dominicana e, venerdì, anche lo show di Atlanta in programma per sabato, annullato «a causa di una malattia dell’artista», come annunciato dal Fox Theatre.

Il rinvio di Rancho Mirage è stato causato da «una reazione avversa a un farmaco prescritto», anche se non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli. Il concerto di St. Louis è stato cancellato il giorno stesso dello spettacolo: i fan lo hanno scoperto tramite la radio o vedendo comparire improvvisamente il rimborso sul proprio conto bancario da Ticketmaster. L’annullamento della data nella Repubblica Dominicana è stato comunicato dal rivenditore dei biglietti, che in una dichiarazione pubblicata in spagnolo ha citato «ragioni completamente al di fuori del nostro controllo».

Un rappresentante di Morrissey non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Rolling Stone in merito alle cancellazioni.

Le date annullate sono diventate una costante per i fan di Morrissey. Un sito, We Heart M, riporta che l’artista avrebbe saltato oltre 400 concerti, includendo anche il periodo con The Smiths, anche se Rolling Stone non è stato in grado di verificare in modo indipendente questa cifra. In ogni caso, le cancellazioni sono abbastanza frequenti da far pensare che bookmaker, scommettitori e persino FanDuel potrebbero iniziare a proporre puntate su quali concerti Morrissey riuscirà effettivamente a suonare. Secondo We Heart M, l’anno scorso Morrissey ha saltato 32 concerti su 64 programmati: il 50 per cento.

Ma l’altra faccia del gioco d’azzardo, ovviamente, è vincere. E alcuni fan che sono riusciti a vedere Morrissey dal vivo quest’anno hanno avuto delle sorprese. A San Antonio, per esempio, il pubblico ha assistito a una rara esecuzione di Paint a Vulgar Picture, brano che Morrissey aveva inciso per la prima volta come frontman degli Smiths nel loro ultimo album, Strangeways, Here We Come. Prima del concerto in Texas, non lo cantava dal vivo dal 1997.

Da Rolling Stone US