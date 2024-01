Morrissey è attualmente “sotto controllo medico per sfinimento”, dopo aver cancellato una serie di spettacoli a Los Angeles. Nel fine settimana l’ex frontman degli Smiths avrebbe dovuto esibirsi in due show in California per celebrare il ventennale di You Are The Quarry.

Prima è arrivato lo stop per generiche “circostanze impreviste”. Ma ora, sui profili social di Morrissey, il suo tour manager Donnie Knutson ha condiviso il motivo della cancellazione: “Morrissey è sotto controllo medico per sfinimento”, fa sapere Knutson. “Gli è stato ordinato di riposare per due settimane e rimarrà a Zurigo”.

Annullati quindi anche una serie di concerti sudamericani del cantante, che avrebbero dovuto iniziare il 3 febbraio a Città del Messico.

L’annuncio arriva nel momento in cui il cantante è alle prese con la Capitol Records per l’uscita del suo prossimo album, Bonfire of Teenagers, ricorda NME. In ottobre, Morrissey è apparso a Good Day New York per parlare dello stato del disco, rivelando che l’etichetta gli avrebbe restituito l’album “per un certo prezzo”. “Questo album è stato registrato nel gennaio 2021 e la Capitol lo ha firmato e non lo ha pubblicato, ma ora sono pronti a restituirmelo per un certo prezzo”, ha detto.

“È stato traumatico e triste perché quando registri qualcosa, vuoi che sia disponibile immediatamente e così è stato per la maggior parte del tempo. Per me è stata una cosa molto personale e il fatto che non sia stato rilasciato è stata una tortura”.

L’uscita dell’album era inizialmente prevista per febbraio 2023 e, secondo quanto riferito, comprendeva la produzione di Elton John, Ozzy Osbourne e il socio di Post Malone Andrew Watt, e guest spot di Miley Cyrus, Chad Smith e Flea dei Red Hot Chili Peppers e Iggy Pop. Alla fine del 2022 però Morrissey non soltanto “si è ritirata volontariamente da qualsiasi associazione con la Capitol Records (Los Angeles)”, ma ha anche rivelato che Cyrus ha chiesto che la sua collaborazione fosse ritirata dall’album.

All’inizio di questo mese, Morrissey – tramite un blog intitolato “CANCEL CULTURE BEGINS AT HOME” sul suo sito ufficiale – ha affermato di essere stato cancellato dall’essere “il cuore pulsante” degli Smiths mentre se la prendeva con ex compagni di band e soci. Citando il loro singolo di debutto Hand In Glove, ha concluso: “Hand in Glove, rivendico tutto! Combatterò fino all’ultimo respiro!”