Morrissey, ascolta il nuovo singolo ‘Bobby, Don’t You Think They Know?’

Morrissey ha pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Bobby, Don’t You Think They Know? ed è cantato con Thelma Houston, la cantante di Don’t Leave Me This Way. La canzone di Morrissey sarà contenuta nel nuovo album I Am Not a Dog on a Chain che uscirà il 20 marzo. Ascoltalo qui sopra.

Prodotto da Joe Chiccarelli, I Am Not a Dog on a Chain è il primo disco di inediti di Morrissey dai tempi di Low in High School del 2017. “È il suo disco più coraggioso e avventuroso”, ha detto il produttore a NME. “Si è spinto oltre, sia dal punto di vista musicale che dei testi. E ha dimostrato di essere in una categoria a parte, come autore e cantante”. Qui sotto la tracklist dell’album.

Jim Jim Falls

Love Is On Its Way Out

Bobby, Don’t You Think They Know?

I Am Not a Dog on a Chain

What Kind of People Live in These Houses?

Knockabout World

Darling, I Hug a Pillow

Once I Saw the River Clean

The Truth About Ruth

The Secret of Music

My Hurling Days Are Done