‘Morgangel’, online la cover di ‘Montague Terrace (In Blue)’

È online sul canale Instagram di Morgan il nuovo episodio di Morgangel, definita dal cantautore opera interattiva, autobiografia sotto forma di serial musicale, tragedia strategica con un finale tutto da scrivere. Una raccolta di canzoni, ma anche uno spaccato della vita recente del cantante e in particolare il rapporto con la ex che lo accusa di stalking e diffamazione (il cantautore ha rigettato ogni addebito). Il titolo non è nuovo: Morgan lo ha citato mesi fa illustrando i suoi vasti progetti, dentro i quali figurava come concept album triplo.

La presentazione di Morgangel è accompagnata da uno scritto in cui il musicista invita il pubblico a partecipare attivamente alla scrittura della trama di questa autobiografia musicale. «Io pubblicherò le canzoni, voi darete le opinioni, i consigli, le visioni, le ricostruzioni, le vostre interpretazioni, comincerete ad entrare nella storia, che è la mia vita. Non dimenticate che Morgangel è la mia autobiografia recente sotto forma di serial musicale. Dopo qualche episodio forse la verità verrà a galla. Qualunque essa sia sono pronto ad affrontarla, accettarla, farla mia, perché la verità trionfa sempre». Dopo In questo istante, ecco una cover – prima di arrivarci, a 3 minuti e 15 secondi, dovete arrivare alla fine di un audio originariamente destinato destinato all’ex compagna – di Montague Terrace (In Blue), brano di Scott Walker del 1967.