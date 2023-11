Morgan tornerà a X Factor per la finale?

Se qualcuno aveva ingenuamente pensato che la questione Morgan e X Factor fosse terminata con il licenziamento e la conferenza stampa su WhatsApp, la telenovela pare nascondere nelle maniche un nuovo asso. A lanciarlo in un lunedì mattina di novembre è stato Fiorello nel suo Viva Rai2!.

«Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor», ha raccontato tra il serio e il faceto il conduttore parlando di «voci di piattaforma». E ancora: «Mi sa che non dovevo dirlo, vediamo un po’. Sarebbe clamoroso ma non ho detto niente».

Ci sarà questo colpo di scena per la finale di X Factor?