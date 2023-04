Morgan torna a X Factor come giudice?

L’indiscrezione è di quelle in grado di generare hype e anche uno buona dose di nostalgia: Morgan torna a vestire i panni del giudice di X Factor. L’ha lanciata il Messaggero e, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali (né dal diretto interessato, né dalla produzione) i social si stanno già scatenando. Anche perché Marco Castoldi, in arte Morgan, è uno che nel programma ha lasciato più di un segno, essendo il giudice di talent musicale che ha vinto più edizioni al mondo (cinque su sette). Se fosse vero, dopo 9 anni dalla sua ultima partecipazione tornerebbe là dove ha lasciato ricordi contrastanti, tra chi lo osannava e chi invece non lo sopportava.

Ma forse è anche per questo che il suo ritorno potrebbe far bene al programma, visto che l’ex leader dei Bluvertigo, oltre alla competenza musicale, da sempre generare dibattiti e polemiche ad ampio raggio. Se questo dovesse succedere, continua il Messaggero, pare che potrebbe prendere il posto di di Rkomi. Secondo il quotidiano mancherebbe ancora firma, ma le trattative si sarebbero già concluse.

Forse l’ospitata di Morgan dello scorso novembre a X Factor, quando si esibì durante il live dedicato alla “MTV Generation”, potrebbe favorito il riallacciarsi di rapporti interrotti bruscamente quasi dieci anni fa. Fra le anticipazioni, comunque, non c’è solo la sua. A quanto pare gli altri giudici sarebbero Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. E tra le conferme anche la conduzione, affidata per il secondo anno consecutivo a Francesca Michielin.