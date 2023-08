Morgan si scusa per gli insulti al pubblico di Selinunte: «Non ne vado fiero»

Dopo gli insulti al pubblico di Selinunte di ieri sera, Morgan è tornato sui suoi passi. «Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse», ha scritto il cantautore in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile», ha aggiunto.

Per chi fosse poco avvezzo alla vicenda: ieri, durante l’esibizione al Parco Archeologico di Selinunte (dove stava portando in scena il suo concerto Segnali di vita e di arte, dedicato a Franco Battiato, parte conclusiva del Festival della bellezza), Morgan ha perso le staffe e ha iniziato a rivolgere improperi alla folla. Secondo quanto ricostruito, a scatenare l’ira del cantautore sarebbe stata la richiesta da parte di una persona dal pubblico di cantare alcuni brani di Battiato.

«No, io non canto per voi perché siete antipatici», ha risposto Morgan. «Io non canto per gente così, sia chiaro. Avete avuto troppo, perle ai porci si chiamano queste. Se non se ne vanno quei dementi io non canto. Ridi? Ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto. Stai venendo a rompere i coglioni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una merda. State zitti, basta, avete rotto il cazzo. Ho dei sentimenti, coglioni. Non sono un personaggio: andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez». Il carico di insulti non si è fermato qui: «Vai a fare in culo, frocio di merda, coglione. Basta dai, ciao ragazzi (…) Io non vado avanti perché qua siamo tornati indietro», ha tuonato l’artista. «Perché devo andare a cagare?», ha proseguito il cantante, «perché non ho cantato le canzoni di Battiato e ho fatto altri capolavori? Ma tu cosa c’entri con Battiato? Canta e stop? Gente senza dignità”.

“Fr0c*o di merda”. Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico. Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsipic.twitter.com/DxP3axxvv8 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 27, 2023

«Il festival della bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori», hanno scritto in una nota gli organizzatori del festival. Nel frattempo, sul web c’è già chi chiede l’esclusione di Morgan dalla prossima edizione di X Factor e chi sostiene che la Rai debba interrompere ogni futura collaborazione con l’autore.