Morgan racconta Mac Miller nella nuova puntata di ‘Ikaros’. Ascolta l’anteprima

Sarà disponibile da domani, giovedì 10 febbraio, la nuova puntata di Ikaros, podcast in cui Morgan racconta le storie dei musicisti la cui esistenza si è consumata troppo presto. In questo episodio il protagonista sarà Mac Miller, rapper, cantautore, musicista e produttore discografico statunitense che ha iniziato la carriera nella scena hip hop della sua città, Pittsburgh, nel 2007 all’età di soli quattordici anni. Nel podcast Spotify Originals, prodotto da Gli Ascoltabili ed Operà Music, attraverso la voce di Morgan, verrà tracciata in modo originale questa storia, che come le altre si è consumata troppo presto.

«Sulla carta è un rapper anomalo. Mac Miller è un artista bianco, dalla barbetta rossa, lontano da ogni cliché. Nato nel gennaio del ’92, Malcom “Mac” è un giovane uomo che ha voglia di performare, di esibirsi, e di farlo a tempo. Il suo rap è onesto, così come onesto è lui, che non ha paura di volare, né di cantare le sue vulnerabilità. Miller è un musicista a tutti gli effetti che non ha mai avuto paura di raccontare i suoi sentimenti, a partire dalle competizioni di freestyle cui prendeva parte già all’età di quattordici anni». È così che Morgan inizia il racconto su Miller, che ha lottato con l’abuso di sostanze stupefacenti per tutta la sua esistenza e spesso ne faceva riferimento nei testi.

La narrazione partirà come al solito nel momento di maggiore difficoltà delle esistenze dei protagonisti, quando stanno per lasciare questo mondo per sempre come presenza fisica, insediandosi però nella memoria collettiva. Un podcast che racconta prima la morte e solo dopo ne ricorda la vita, gli amori e i tormenti. Al fianco del leader dei Bluvertigo, gli autori Giacomo Zito (che è anche ideatore del progetto), Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.

Proprio come Icaro volò troppo vicino al sole, i 18 artisti protagonisti di Ikaros sono bruciati in fretta in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica. Questo il punto di partenza, ma anche uno dei punti di forza e filo conduttore delle 18 puntate, pubblicate su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio 2022. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le puntate dedicate a Ian Curtis, Elvis Presley, Billie Holiday, Whitney Houston, Jeff Buckley, Tupac, Brian Jones, Dennis Wilson ed Amy Winehouse, Luigi Tenco, Mia Martini.