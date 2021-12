Morgan racconta Judy Garland nella nuova puntata di ‘Ikaros’

Arriva domani, giovedì 23 dicembre, la nuova puntata di Ikaros, podcast di Morgan. Questo episodio è dedicato a Judy Garland. «Si guarda allo specchio. Non vede una donna. Vede dei frammenti, scomposti, che implorano aiuto. Non è più un essere umano, forse non lo è mai stata. Dallo stomaco arriva una tamburata di dolore, fortissimo. Il respiro è mozzato, i denti sono stanchi, le pupille sono vitree, senza forma. Si guarda allo specchio, capisce che il capolinea è arrivato. Anche se c’è sempre stata, al capolinea. A ogni modo, si stringe nelle unghie mangiucchiate, che stringono il lavabo di un cesso che è solo un cesso come tutti i cessi del mondo, e pensa: “È arrivato il tuo turno, Judy”».

Questo è solo un assaggio di quella che fu la fine della più grande entertainer di sempre, cantante e attrice straordinaria. L’ansia da prestazione e il successo precoce hanno martoriato l’animo di Judy Garland, artista tormentata dalle dipendenze da alcol e pillole. La depressione, alternata a picchi espressivi, accompagnerà la sua esistenza in un crudele gioco di contraddizione.



Ikaros racconta, ancora una volta, la vita, gli amori e i tormenti. Al fianco di Morgan, gli autori Giacomo Zito (anche ideatore), Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.

Proprio come Icaro volò troppo vicino al sole, i 18 artisti protagonisti di Ikaros sono bruciati in fretta in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica. 18 puntate in totale, pubblicate su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le puntate dedicate a Robert Johnson, Ian Curtis, Billie Holiday, Whitney Houston, Jeff Buckley, Tupac, Brian Jones, Dennis Wilson ed Amy Winehouse.