Morgan pubblicherà un libro sul litigio con Bugo

Morgan ha intenzione di pubblicare un libro sul litigio con Bugo. Si intitolerà Dov’è Bugo? e sarà una «ricostruzione cinematografica, con nomi inventati, dei fatti sanremesi». Esatto: Dov’è Bugo?, come la frase diventata un meme popolarissimo che Morgan ha detto sul palco dell’Ariston dopo l’interruzione della versione ‘sbagliata’ di Sincero.

Morgan lo ha detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera rilasciata in occasione della pubblicazione del nuovo libro Essere Morgan – La casa gialla (domani la recensione di Rolling Stone) che fa parte di una trilogia. Oltre al volume sull’affaire Bugo ci sarà, come ha raccontato tempo fa in questa intervista, un terzo libro in cui insegnerà a un alieno come si scrive una canzone.

Tra le altre cose, nell’intervista al Corriere Morgan dice d’essere sottovalutato («Lo stile musicale italiano non è conforme alla mia modalità espressiva: sarei dovuto nascere in America o in Inghilterra. Oppure in un altro momento: nei primi del 900 come Puccini»), spiega che non ama la musica italiana attuale («È piatta, non c’è ricerca armonica, ha paura, è prostrata al gusto della gente») e accenna del crollo fisico dopo la fine della storia con Asia Argento («Una notte mi guardai allo specchio: “domani potrei non essere più al mondo”»).