Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché «il confronto con Chiello lo penalizzava»

Poche ore fa Morgan ha annunciato che non sarà sul palco dell’Ariston a duettare con Chiello sulle note di Mi sono innamorato di te nella serata delle cover di Sanremo 2026 di venerdì 27 febbraio, come inizialmente previsto. «Il mio contributo sarà tecnico». Quello di Luigi Tenco «è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello».

Ora Morgan ha spiegato meglio in una storia di Instagram la sua decisione: in buona sostanza, non duetterà con Chiello per non oscurarlo.

«Per chi non ha capito la decisione di non apparire sul palco di Sanremo: dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Supportare un artista significa metterlo in scena e valorizzarlo, non oscurarlo. E io non ho necessità di apparire a tutti i costi, quel palco è per dimostrare il suo talento. Il confronto lo penalizzava, lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto».

Chiello e il suo ufficio stampa non hanno per ora commentato. Hanno ha fatto sapere che sul palco nella serata delle cover di Sanremo ci sarà al pianoforte Saverio Cigarini, che tra le altre cose ha collaborato al disco del cantante Scarabocchi.

Il regolamento di Sanremo 2026 prevede che nella serata di venerdì i concorrenti cme Chiello «dovranno interpretare le cover affiancati da artisti ospiti (italiani o internazionali) provenienti dal mondo della musica o dell’arte (interpreti, solisti o gruppi, performer o artisti vari), che abbiano caratteristiche di chiara fama, di riconoscibilità e/o di conclamata e particolare originalità». In un altro punto si ribadisce che «gli artisti ospiti eseguiranno la cover insieme agli artisti in gara nella categoria».