Morgan lancia la sua piattaforma e suona Bach

È sempre più prossimo il lancio di MorganDoc, piattaforma web ideata da Morgan che conterrà contenuti inediti, uno al giorno, e prevederà la partecipazione degli utenti in «svariate formule». E per scaldare i motori, Morgan ha già iniziato a pubblicare qualcosa. Tre brani che fanno parte della raccolta ‘Il classico Morgan’: «Si tratta di interpretazioni e arrangiamento della sterminata e inestimabile produzione di Bach secondo logiche di varia natura e con finalità sia di studio/ricerca, pratica, ma anche divulgative e didattiche, alla base delle quali c’è una motivazione di interesse personale puro, sganciato da qualsiasi logica commerciale o di sfruttamento economico o da qualsivoglia progetto di discografia mercantile», si legge sul sito ufficiale.

«Oggi condivido alcuni brani tratti dall’opera Le variazioni Goldberg, originariamente composta per clavicembalo o clavicordo, per la numerazione bachiana BWV 988, riarrangiati in chiave contemporanea con strumenti come basso elettrico, pianoforte, chitarra acustica 12 corde, arpicordo, piano elettrico, sintetizzatore, batteria, campionatori, ecc…»

Non resta che seguire il sito per ascoltare i brani. I contenuti saranno gratuiti almeno per tutta la durata della quarantena.