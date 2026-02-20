Morgan: «La mia partecipazione a Sanremo con Chiello sarà da dietro le quinte»

Morgan continua a far parlare di sé. Dopo le indiscrezioni che lo vorrebbero nella giuria di San Marino Song Contest 2026, e dopo aver annunciato la reunion con annesso tour estivo dei Bluvertigo, il cantautore è tornato sulle sue pagine social per comunicare una precisazione rispetto alla sua partecipazione a Sanremo 2026 nella serata dei duetti e delle cover, insieme a Chiello.

«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico», così ha esordito Morgan, pubblicando il video di un sua esecuzione live di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, proprio il brano che i due dovrebbero portare insieme sul palco dell’Ariston.

Continuando: «Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore». Conclusione: «Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello».

Un comunicato stampa informa che ad accompagnare Chiello sul palco sarà al pianoforte Saverio Cigarini, che tra le altre cose ha collaborato al disco del cantante Scarabocchi.