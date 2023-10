Morgan ha annunciato la data di uscita del disco con i testi di Panella

Morgan ha annunciato sui social la data di uscita del suo nuovo album di inediti atteso da 16 anni. Uscirà il 19 novembre 2023 e vedrà il cantautore impegnato su testi di Pasquale Panella, autore di culto noto per gli album bianchi di Lucio Battisti, oltre ad aver dato la sua impronta a quelli di Enzo Carella e Amedeo Minghi e molti altri. Si intitola …E quindi, insomma, ossia (Egea Music) e già da questo fa intuire la particolarità del connubio fra i due che per la prima volta uniscono la loro visione.

Il progetto parte dal libro Parole d’aMorgan uscito lo scorso settembre per Baldini + Castoldi. In quel volume, alle poesie del leader dei Bluvertigo si erano aggiunti altrettanti “commenti poetici” di Panella, e proprio da una selezione di quei versi sono nati i brani di questo album.

«Sono poesie e non testi per canzoni» ci tenne a specificare l’autore, per far capire che non erano state concepite con l’intento di essere musicate (o con la musicalità già al loro interno), fatto sta che c’è molta curiosità su come Morgan si sia approcciato a una operazione così complessa e nello stesso tempo fuori da ogni logica di mercato, almeno di quelle attuali. Annunciando tempo fa il titolo, Morgan l’ha definito «l’album de fi ni ti vo / Musica da temere / canzoni per i coraggiosi / genere sconveniente. / È in arrivo /

Siatene turbati / Siatene».

Nel 2020 abbiamo intervistato Pasquale Panella. Alla domanda su quali sono i musicisti contemporanei con cui potrebbe lavorare, Panella aveva fatto il nome di Morgan: «Sono cose che se accadono, accadono. Così, senza pensarci molto. Se per caso inciampassimo tutti e due nella stessa aiuola e ognuno acchiappasse l’altro per non farlo cadere: “Ah tu sei Morgan?”. “Ah tu sei Panella?”. “Facciamo una cosa?”. Ecco, per dire». Morgan aveva risposto così. In quell’aiuola sono inciampati per davvero e sembrerebbe mancare poco per vedere quale risultato ha generato.