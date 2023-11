Morgan fuori da X Factor?

Dopo il caos di giovedì sera, pare che la situazione a X Factor sia senza ritorno: fonti interne al programma sostengono che Morgan sarebbe sulla strada del licenziamento.

Nell’ultima puntata del talent il cantautore se l’è presa con Fedez («sei troppo depresso») e Dargen Dargen D’Amico («piegato allo show business»), ha zittito Francesca Michielin sull’affaire Ivan Graziani, e fatto sbottare Ambra a causa delle continue interruzioni. E ha parlato di complotti contro di lui. Ieri ha anche pubblicato un post dove si paragonava a un leone attaccato da un branco di iene, in cui si chiedeva: “Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte?”. E in risposta a un commento precisava: “Detta in poche parole nella società e nella televisione esistono dei ruoli, io quello della iena non lo accetterei mai proprio perché quando devono attaccare in branco l’animale che da sole non riuscirebbero a colpire mostrano la loro natura meschina. Io non lo farei. Ma siccome sono il leone è anche ovvio che te lo dica”.

Da Sky per il momento non sono arrivate né smentite né conferme sull’indiscrezione.