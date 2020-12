Morgan escluso anche dalla giuria di Sanremo Giovani

Morgan è stato escluso dalla giuria della finale di Sanremo Giovani che andrà in onda stasera in prima serata su Rai 1 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

«In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria televisiva di Sanremo Giovani» spiega una nota dell’organizzazione del festival. «Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati», ovvero Beatrice Venezi, Luca Barbarossa e Piero Pelù.

Com’è noto, dopo avere appreso della sua esclusione dal cast di Sanremo per «scelta artistica» Morgan ha reagito con un post su Instagram in cui definiva il festival «”il pacco di Natale”, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte». E sempre su Instagram ha reagito all’esclusione dal programma di stasera:

Morgan ha anche pubblicato dei messaggi WhatsApp indirizzati a Ama (Amadeus):

Nella puntata di stasera di Sanremo Giovani si giocheranno l’ingresso al festival Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.E.R.L.O.T, Davide Shorty, WrongOnYou, Greta Zuccoli. Ne verranno esclusi quattro. Inoltre, Amadeus annuncerà la lista dei 26 big in gara al festival.