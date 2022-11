Morgan è tornato a X Factor per portarci ‘Altrove’

Quello di ieri sera è stata una puntata speciale di X Factor. Ok l’omaggio alla MTV Generation, con i concorrenti che hanno cantato brani simbolo degli anni d’oro dell’emittente. Ok i VJ in studio, anche se li avremmo fatti salire sul palco, ma il vero protagonista è stato lui, Morgan.



Il cantautore, primo giudice di X Factor Italia con Mara Maionchi e Simona Ventura, è stato ospite del talent di Sky per presentare il suo nuovo libro di poesie, Parole d’aMorgan, ma soprattutto per suonare. Due brani, la sua Altrove e Space Oddity di David Bowie. Ecco il live di Altrove, primo singolo dell’album Canzoni dell’appartamento del 2003: