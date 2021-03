Morgan è stato accusato di stalking

Morgan è stato accusato dalla sua ex compagna di stalking e diffamazione. La denuncia è stata inviata alla procura di Monza, che ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo quanto sostiene l’ex compagna di Morgan, anche lei musicista, lui non avrebbe accettato la fine della loro storia, e tra aprile e dicembre 2020 avrebbe iniziato a inviarle continue chiamate e messaggi.

«A me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in tribunale perché ho scritto delle poesie?», ha detto Morgan all’Ansa. «È un rapporto che dura dal 2013, una relazione di profondo affetto intimo e artistico, fatta di conversazioni lunghissime, frequentazioni quotidiane e costante interscambio fatto di stima. Poi ci siamo innamorati profondamente, nonostante fossimo entrambi impegnati». Le rispettive famiglie, spiega il musicista, «sapevano tutto. Ho chiesto anche la sua mano, ma mi ha risposto che avrebbe prima dovuto fare un disco di successo. Poi è sparita, non aveva chiuso la sua relazione e mi ha bloccato ogni tipo di contatto senza alcuna spiegazione. Ha bloccato anche amici comuni e persino mia madre».

«La denuncia racconta qualcosa che stalking non è affatto, Castoldi non è uno stalker», hanno detto gli avvocati difensori Rossella Gallo e Leonardo Cammarata a Repubblica, che spiega come il musicista abbia cercato una riconciliazione. «Per me quello che sta succedendo è una cosa violenta», ha aggiunto Morgan. «Ma non voglio fare la guerra, ho mia figlia a cui pensare, ho solo cercato un dialogo».