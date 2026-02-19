Morgan e Red Ronnie nella giuria di San Marino Song Contest 2026?

Secondo indiscrezioni, per ora solo in parte confermate, è stata scelta la giuria del San Marino Song Contest, la manifestazione che designerà l’artista rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. A valutare le proposte in gara potrebbero essere Mara Venier, Morgan e Red Ronnie.

L’ufficialità, da quanto ci hanno fatto sapere fonti interne al Contest, si avrà soltanto dopo l’annuncio del 26 febbraio al Palafiori di Sanremo. Per il momento, il giornalista e conduttore Red Ronnie ci ha confermato la sua presenza nella giuria di qualità che assegna il premio della critica, mentre si attendono ancora quella di Morgan e di Mara Venier inseriti nell’indiscrezione di Affaritaliani.

I tre giurati, comunque, avranno il compito di decretare il vincitore, che otterrà il pass per la prossima edizione dell’Eurovision 2026, la competizione musicale internazionale organizzata dall’European Broadcasting Union e trasmessa in oltre quaranta Paesi.

La serata finale del San Marino Song Contest si terrà venerdì 6 marzo. Alla conduzione è stata annunciata Simona Ventura, chiamata a guidare l’evento che rappresenta il principale appuntamento musicale della Repubblica del Titano. L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV e in simulcast su RaiPlay e su Rai Radio 2.

Il San Marino Song Contest si inserisce nel percorso di selezione che ogni anno individua il rappresentante sammarinese all’Eurovision, manifestazione che dal 1956 riunisce artisti da tutta Europa e non solo.