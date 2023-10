Morgan critica ‘Bellissima’ di Annalisa. La replica del co-autore e produttore

Pensare che ci sia una parte di Italia che non conosce Bellissima di Annalisa, dopo un anno solare in cui è parso che le radio non potessero passare altra canzone in rotazione, ha un suo fascino. Naturalmente a raccontarci questo mondo non poteva che essere il nostro Morgan che nella puntata di ieri a X Factor, commentando l’esibizione di Matteo Alieno Pierotti del brano, si è lanciato in un laconico: «Non la conoscevo».

Finito qui? Assolutamente no. Morgan ha continuato dando la sua opinione: «La trovo di grande banalità dal punto di vista armonica. Quella canzone è armonicamente inesistente». Nonostante questo, però, Morgan ha apprezzato l’esibizione del ragazzo della squadra di Ambra andando contro all’opinione di Fedez che aveva spiegato: «Non mi è piaciuto che tu abbia cambiato la melodia di questa canzone, non sei riuscito a migliorarla e quindi non mi è piaciuto».

Ci sono voluti pochi minuti prima della replica su X di Davide Simonetta, produttore e co-autore della canzone: «Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido».