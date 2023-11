Morgan contrattacca: a X Factor come un leone attaccato da un branco di iene

È tutto partito da un commento di un utente sotto la condivisione dei complimenti dei Duran Duran ai SickTeens – “Comunque io ancora non mi capacito di che cavolo sia successo ieri sera” – al quale Morgan ha risposto: “Te lo sintetizzo: le iene che attaccano il leone in branco”. E poi ancora: “Detta in poche parole nella società e nella televisione esistono dei ruoli, io quello della iena non lo accetterei mai proprio perché quando devono attaccare in branco l’animale che da sole non riuscirebbero a colpire mostrano la loro natura meschina. Io non lo farei. Ma siccome sono il leone è anche ovvio che te lo dica”.

Poi qualche ora dopo arriva un post dedicato: “Immagini dall’ultimo live di X Factor. Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte? Perché a giudicare da queste immagini che ben ci descrivono la modalità con cui avvengono le puntate del live di X Factor pare che l’appartenenza allo stesso regno di creature viventi sia più profonda di quanto si creda. Sarebbe molto utile studiare gli animali selvaggi dal punto di vista della facoltà di produrre arte, cosa che non si fa, invece, perché si dà per scontato che non ne siano capaci, saltando così a piè pari alla pretesa di farla imparare alla intelligenza artificiale, prima di dedicarsi a individuarla nelle innumerevoli specie animali. Credo si capirebbe la connessione tra le iene che attaccano il leone in branco e i comportamenti umani che sono messi in scena e diffusi nei programmi televisivi, dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità”.