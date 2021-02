Morgan conferma: l’album dei Bluvertigo uscirà in primavera

Morgan conferma: il nuovo album dei Bluvertigo uscirà in primavera. Ieri il cantante aveva chiesto sulla sua pagina Instagram 3000 “lo voglio” per pubblicare fra due mesi un nuovo disco di inediti dei Bluvertigo. Sono arrivati quasi 11 mila mi piace e oltre 3000 commenti.

Stamattina ha perciò scritto sempre su Instagram: «Grazie a voi abbiamo ottenuto il risultato, avrete il nuovo album dei Bluvertigo come promesso», oltre al messaggio: «Il nuovo album dei Bluvertigo nella primavera del 2021».

L’ultimo disco in studio di inediti del gruppo risale al 1999: è Zero, ne abbiamo parlato coi quattro musicisti del gruppo in un lungo articolo. Ancora non si sa se l’album di cui scrive Morgan sarà Tuono – Tono, tempo, suono annunciato nel 2015 ai tempi del singolo Andiamo a Londra o un lavoro totalmente diverso.

A questo link trovate la nostra guida agli album di Morgan e dei Bluvertigo, dai Golden Age al progetto Fluon.