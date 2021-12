Morgan compie gli anni e pubblica l’inedito ‘Il mio giorno’

Ormai ci ha abituato a far uscire canzoni inedite in modo imprevedibile sui social, ma se c’è un giorno nel quale ci si può aspettare una nuova canzone, da qualche anno a questa parte, è per il suo compleanno. Anche stavolta Morgan ha voluto festeggiare facendo un regalo ai propri fan per le 49 candeline che spegnerà oggi con un pezzo in ascolto gratuito su Instagram. Si intitola Il mio giorno e il cantautore lo ha annunciato ricordando il significato della parola felicità: «Come ogni anno arriva il 23 dicembre, e mi piace festeggiare all’insegna della musica. La parola felice significa gioia attiva, soddisfazione del fare, del produrre, i latini dicevano che quando un albero faceva molti frutti era un “arbor felix”, dunque a mezzanotte voglio fare io un regalo a chi mi vuole bene, pubblicherò un pezzo inedito che si chiama Il mio giorno e ho scritto, appunto, il giorno del mio compleanno».

Ambientazioni cinematografiche e un testo intimo che parla di amore in continua trasformazione.

Il testo:

Voglio averti per parlarti di cose sempre nuove

e parlarti per averti in modi sempre nuovi

Oggi è il mio giorno, vieni qui da me

così come vivo lo vedi da te.

Se adesso piango ti vien tristezza

e finisce che non vieni più,

se invece insisto dici ‘ok’ ma ti rimangi tutto.

Dico solo che ogni giorno è il mio giorno

che tu ci creda o no

so essere felice so anche essere un altro me

quando il cielo e il sole

entran dentro gli occhi miei

ogni giorno è il mio risveglio

ogni notte è la mia morte

ma se poi muoio veramente

ogni giorno, ogni santo giorno

era il mio giorno

e tu ci sei sempre stata

in una vita complicata,

ovunque e comunque

e lo vedevi da te

non essere triste, fai solo quel che puoi.

Ogni mia notte l’hai capita

Ogni notte l’hai aspettata

Ed eri così vera

E oggi è il mio giorno

Devi venire da me

E senza alcuna fretta

Tanto il tempo ti frega lui prima di te.

Quel che meriti tu è una parola quieta

Un mondo gentile

Ma io son proprio così

Anche perché è veramente

Il mio giorno vieni finché puoi

Quel che più mi interessa

È che lo veda da te:

è averti per parlarti di cose sempre nuove

e parlarti per averti in modi sempre nuovi

Così il mio giorno sarà per sempre nostro.