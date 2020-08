Morgan, ascolta la sua versione della ‘Canzone di Geppetto’

Morgan ha pubblicato sui social e YouTube la sua versione di La canzone di Geppetto, cantata in parte in italiano e in parte in inglese. Interpretata originariamente da Nino Manfredi, con il titolo Storia di Pinocchio fungeva da sigla dello sceneggiato RAI di Luigi Comencini del 1972 ed era basata sulle musiche di Fiorenzo Carpi.

Morgan ha già interpretato in passato il pezzo dal vivo. «Ci fa capire che cosa vuol dire desiderare di uscire dalla solitudine», ha detto cinque anni fa dopo averlo presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Di recente, il pezzo è stato cantato da Francesco Bianconi dei Baustelle come finale di uno spettacolo in cui gli Esecutori di Metallo su Carta, gruppo che comprende Enrico Gabrielli (Calibro 35, Winstons), Sebastiano De Gennaro (Daniele Silvestri, Baustelle) e come ospite Alessandro Grazian alla chitarra, rifanno tutte le musiche dello sceneggiato.