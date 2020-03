Morgan, ascolta la ‘Ninna nanna’ per la figlia Maria Eco

“È nata Maria Eco”, ha annunciato Morgan ieri sera. La bimba che ha avuto da Alessandra Cataldo è la sua terza figlia dopo Anna Lou, nata nel 2001 dalla relazione con Asia Argento, e Lara, avuta 2012 da Jessica Mazzoli.

Per festeggiare l’evento, Morgan ha pubblicato sul suo account di YouTube una breve Ninna nanna elettronica che potete ascoltare sopra. Qui sotto potete invece sentire The Baby, la canzone dell’album Da A ad A dedicata ad Anna Lou: “I’m the baby, l’unico modo che ora conosco è il pianto, I’m the baby, no non mi piace la musica drammatica, preferisco il vento”.

Questa è invece Spirito e virtù dov’è citata la seconda figlia Lara: “Questa mia era una vita che sembrava smarrita / Per quanto maledetta, perfetta, romantica e fallita / Ma si è rimaterializzata / In una nuova, così poco conosciuta”.