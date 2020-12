Morgan, ascolta ‘Il senso delle cose’, una delle canzoni scartate da Sanremo 2021

Morgan ha pubblicato una delle canzoni scartate da Amadeus a Sanremo 2021. Lo ha fatto a mezzanotte, in occasione del suo 48esimo compleanno. Il pezzo si intitola Il senso delle cose. Non lo si trova sulle piattaforme di streaming, ma almeno per ora sui social del cantante.

Morgan ha presentato per l’ammissione a Sanremo 2021 cinque canzoni, che ora vuole pubblicare all’interno di un progetto chiamato Il fronte di liberazione di Morgan. Il cantante chiede che vengano effettuate delle donazioni. Al raggiungimento di 5 mila euro, pubblicherà un nuovo inedito e così via, fino al quinto. Sul gruppo Facebook “In arte Morgan” sono pubblicati gli estremi del conto corrente.



Nella copertina pubblicata su Instagram (Quello che ha perso Sanremo) compaiono altri titoli oltre a Il senso delle cose, ovvero Profumiera, Il cuore in polvere, Foto nella mailbox, Quotidiano, Il cuore libero, Le brutte intenzioni.

Gli ultimi due progetti del cantante sono il racconto autobiografico L’audiolibro di Morgan contenente anche frammenti musicali, cover, inediti (potete leggere qui la prefazione di Ivano Fossati) e La musica seria, riarrangiamenti di 26 composizioni “colte” (per ora Scarlatti, Bach, Vivaldi, Satie) che si possono ascoltare sul profilo Instagram dell’artista.