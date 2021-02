Morgan, ascolta il nuovo inedito ‘Foto nella mailbox’

Si intitola Foto nella mailbox il nuovo inedito pubblicato da Morgan su Instagram. Il cantautore ne ha curato testo, musica, arrangiamento e orchestrazione.

Anche se non è scritto nella didascalia che lo accompagna, il pezzo dovrebbe essere uno dei cinque che Morgan ha presentato per concorrere a Sanremo 2021 e che sono stati scartati da Amadeus per «scelta artistica». Poche ore prima di pubblicarlo, infatti, il musicista ha postato un video in cui suona Space Oddity alla chitarra accompagnato dal messaggio: “Morgan a casa di Fabrizio Corona cerca di dare un senso alla chitarra di Belen (tra poco arriva il quarto inedito rifiutato a Sanremo, nel frattempo divertiamoci con poco)”.

Morgan ha finora pubblicato altri tre inediti scartati da Sanremo: Il senso delle cose, Il cuore in polvere e Pensiero e veleno.

Foto nella mailbox fa parte di Musica Sentimentale, uno dei tanti album inediti del musicista che fa parte del cosiddetto albero MS del suo vasto archivio: lo abbiamo spiegato qui.