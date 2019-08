Morgan annuncia la sua rivoluzione online

«Da lunedì la rivoluzione è online!». Ad annunciarlo, Morgan. Il frontman dei Bluvertigo ha dato il curioso annuncio attraverso i suoi social: «Finalmente Morgan è tornato», si può leggere: «da oggi un inedito al giorno prodotto della sua creatività quotidiana».

L’ultimo disco di inediti dell’artista, Da A ad A, risale ormai a 12 anni fa.

Il cantautore, da settembre al timone di Cantautoradio, su Radio2, nell’ultimo periodo è stato al centro delle cronache per via delle sue vicissitudini famigliari, per il famigerato sfratto dalla sua casa brianzola, e per aver partecipato a The voice of Italy in qualità di coach.

Giunge, dunque, gradita la notizia di un suo ritorno artistico. Stando a quanto annunciato, «Morgan ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutto del suo lavoro. Non un disco, un libro, un video, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzoni, un’intervista, un’improvvisazione in rima, un’istallazione, un’app o quacos’altro, ma tutto questo insieme. Tutto inedito. Tutti i giorni».

Per sapere di cosa si tratti, bisognerà lasciare la propria mail direttamente sul sul sito del cantautore, appena sarà attivo.